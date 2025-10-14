Татяна Буруджиева за вота в Пазарджик: Такъв резултат не може да се купи

За първи път частични избори привличат такъв интерес, вероятно е заради фокуса на политическите сили. Не можем да не кажем честито на победителите, защото става дума за много сериозна преднина. Такъв резултат не може да се купи. Това заяви политологът Татяна Буруджиева по Нова тв.

Очаквани са резултатите на ГЕРБ, защото в Пазарджик те имат вътрешнопартиен проблем, който не могат да решат, и се вижда от години, добави тя.

По думите й се наблюдава разпарчатосан общински съвет, и Пазарджик бил такъв пример, където не партиите диктуват, а местни интереси.