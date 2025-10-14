ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Татяна Буруджиева за вота в Пазарджик: Такъв резултат не може да се купи

4424
Татяна Буруджиева Кадър: Нова тв

За първи път частични избори привличат такъв интерес, вероятно е заради фокуса на политическите сили. Не можем да не кажем честито на победителите, защото става дума за много сериозна преднина. Такъв резултат не може да се купи. Това заяви политологът Татяна Буруджиева по Нова тв.

Очаквани са резултатите на ГЕРБ, защото в Пазарджик те имат вътрешнопартиен проблем, който не могат да решат, и се вижда от години, добави тя.

По думите й се наблюдава разпарчатосан общински съвет, и Пазарджик бил такъв пример, където не партиите диктуват, а местни интереси.

