Двама ранени след пожар в дом за възрастни във Варна

Двама души са с изгаряния след пожар в къща на Дом за възрастни хора във Варна, съобщиха от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът е подаден в 00:42 ч., а пристигналите на място екипи на пожарната са установили, че гори една стая и покривът на едноетажна къща, а на терасата викат за помощ двама мъже. Незабавно са предприети действия за спасяване на хората от терасата.

В къщата са били настанени двама души, които са били трудноподвижни. Те са с изгаряния по цялото тяло. Качени са в линейки на спешна помощ и са откарани в клиника по изгаряния на Военна болница.

Още един инцидент е станал във Варна вчера – при пожар в апартамент в града е бил обгазен 43-годишен мъж. Причината за инцидента е забравено ядене във фурна. Мъж на 80 години е бил обгазен при пожар в къща в Каспичан, а 77-годишна жена – при пожар в къща в Панагюрище.

В страната през последните 24 часа са потушени 59 пожара, при 20 от които има преки материални щети. Екипите са реагирали общо на 85 сигнала за произшествия.