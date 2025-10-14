Йоси Леви Сфари: Думата "мир" е прекалено категорична - не може да има отворени граници и Шенген в Близкия изток

Вчера беше много емоционален ден. Честно казано, седяхме пред телевизора и гледахме как заложниците се връщат след 2 години. Знаете историите и кои семейства чакаха своите заложници и как родителите се бориха за своите деца. Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир. 100 000 души бяха по улиците на Израел, за да гледат клиповете на живо за освобождаването на заложниците. Това каза пред Би Ти Ви посланикът на държавата Израел у нас Йоси Леви Сфари.

Той допълни, че много заложници са били в плен, държавни в ужасни условия. Някои бяха измъчвани, а повечето от тях гладуваха. Видяхме видеоклиповете, разпространени от "Хамас" - мъже, които са изгубили 30-40 кг от теглото си, отбеляза Сфари. По думите му сега започват медицински прегледи. Ще бъдат в болница, а по-късно ще бъдат изписани, каза още той.

Сфари допълни, че за тях е важно сега да бъдат със семействата си. В някои случаи са държани в плен без дори да знаят какво се случва с техните семейства. Не знаят дали техните съпруги и деца са живи. Имаме случай, в който пленник след освобождението си разбира, че семейството му е убито, сподели посланикът на Държавата Израел. Според него е необходимо сила и уникална личност и качества, за да може да продължиш след това. А хората в Израел все още с впечатленията от жестокостите, които бяха извършени.

Той допълни, че е било трудно да се свърже със семейството на заложника с български корени Матан Ангрест, защото не могат да отговорят на всички съобщения, които получават. Видяхме го в кадрите, той е жив. Изпратих съобщение на майка му, видяхме го, той обича един израелски певец и видяхме как пеят в дует. Няма как да сдържите сълзите си, като видите такива кадри. Трябва да благодаря на българското правителство и президента за това, че застанаха до нас и настояваха Матан да бъде освободен, каза още Сфари.

Според него думата "мир" е прекалено категорична. Това не е мирът в Европа, каза той във връзка със споразумението за освобождаването на заложниците и уточни, че не могат да се очакват отворени граници и Шенген в Близкия изток. Имаме проблем със съзнанието на хора, които са с геноцидна нагласа към Държавата Израел. Единствената организация, която иска да унищожи евреите и еврейската държава - това е заявено в хартата на "Хамас". Няма как да преговаряме с такъв вид организация, каза още Сфари. Според него Газа трябва да се дерадикализира и демилитализира. Очакваме международната общност, която обеща и декларира да продължи да настоява за демилитаризацията на Газа. Лидерите на "Хамас" да се оттеглят.

Според него от началото на прекратяването на огъня "Хамас" извършва жестокости сред палестинци - десетки са разстрелвани по улиците на Газа, убиват ги само защото се предполага, че подкрепят Израел.