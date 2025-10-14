Жребий избра общински съветник от ГЕРБ в Пазарджик заради равен брой преференции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общинската избирателна комисия в Пазарджик проведе жребий за подреждане на кандидатите за общински съветници в листата на кандидати на ПП „ГЕРБ", след като се разбра, че преференциалният вот за кандидатите от листата на ПП ГЕРБ Радка Кежева и Борис Владов е равен.

ОИК – Пазарджик покани двамата кандидати, както и представителя на заинтересованата партия Найден Шопов, областен координатор на ГЕРБ за област Пазарджик.

В присъствието на двамата кандидати, всички членове на ОИК Пазарджик, както и представители на медиите се проведе жребий, воден от председателя на ОИК – Пазарджик.

В кутия се поставиха имената на горепосочените кандидати и след изтегляне на имената бе определено, че Радка Кежева, шеф на общинската дирекция"Социално подпомагане" влиза като общински съветник в ситипарламента.

Решението на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.