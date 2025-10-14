12-годишно момче е в кома след инцидент с електрическа тротинетка край Несебър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Момче на 12 г. от Казахстан е в кома, с опасност за живота, след като е паднало от индивидуално електрическо превозно средство край село Кошарица, община Несебър. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал около 22:00 ч. снощи близо до вилната зона край селото.

По първоначални данни детето е изгубило контрол над електрическото превозно средство и е паднало на велосипедната алея. Мястото на инцидента е прав, осветен участък със суха настилка, а причините за катастрофата се изясняват.

Пострадалото дете е с тежка черепно-мозъчна травма. Настанено е в отделение "Реанимация" на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

От болницата в Бургас преди няколко месеца обявиха, че броят на приетите, пострадали при инциденти с електрически превозни средства, расте. Случаите са почти през ден, а повечето пострадали са мъже.