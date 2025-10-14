Пипнаха мъж на 31 г. от Павликени, автор на 4 ало измами за над 32 000 лв.

При мащабна операция в петък криминалисти при ОДМВР – В. Търново и РУ – Павликени задържаха 31-годишен от Павликени, извършил 4 телефонни измами. Потърпевшите са ощетени с общо над 32 000 лв. и 700 паунда. Въртачът действал в периода 22 юли - 9 август тази година на територията на Павликени, Бяла черква, В. Търново и Дебелец. Използвани са познатите вече схеми «пари за операция на близък» и «съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници», съобщиха от полицията.

От проведените действия по разследването криминалистите влезли в дирите му. В петък той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. На следващия ден е привлечен, в качеството на обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение «задържане под стража», тъй като е осъждан, може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Работата по документиране на случая продължава под наблюдението на прокуратурата.