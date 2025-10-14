Побратимените градове Сливен и Гера с общ концерт за Димитровден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Побратимените на Сливен градове ще окажат чест на града под Сините камъни по повод Димитровденq Деня на Сливен, съобщават от общинския пресцентър.

Музикантите от проекта на маестро Георги Калайджиев "Музиката вместо улицата" ще изнесат общ концерт с ученици от музикалното училище в немския град Гера, който е побратимен на Сливен.

Празничният спектакъл ще се състои на 25 октомври от 18 часа в зала "Сливен". Диригент ще бъде самият маестро Калайджиев. Солист на пиано ще бъде Венета Нейнска. Публиката ще чуе произведения на Шостакович, Хайдн, Чайковски и други. Входът е свободен.

Музикантите от проекта вече са участвали с концерти в Гера. Партньорството между Сливен и Гера датира от 1965 г. На 15 юни 1997 г. е подписан и нов Договор за сътрудничество. Водещи в икономическата му част са текстилната индустрия, машиностроенето и електрониката.