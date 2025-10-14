Тийнейджъри откраднаха колата на училищния майстор от двора на гимназия в Златарица

За броени часове служители на РУ – Елена установиха извършителите на противозаконно отнет лек автомобил. В понеделник около 21,30 ч. съдействие в полицията е потърсил мъж от Габрово, който обяснил, че колата му, която е била паркирана в двора на учебно заведение в Златарица, е изчезнала, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Проведено е незабавно разследване, което установило, че съпричастни към извършеното са 16-годишни момче и момиче от същия град. Те са обяснили как са успели да задигнат автомобила, като момичето се промъкнало в работилница, наета от външна фирма, и взело ключовете. После потеглили в посока село Марян, но спукали гума и зарязали колата. Наложило се да продължат пеша към град Елена.

По случая е започнато досъдебно производство.