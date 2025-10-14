Гражданският конкултативен съвет към кмета на Казанлък предлага промени в два закона

На среща между кмета на Казанлък Галина Стоянова, ръководството на Гражданския консултативен съвет в общината и народни представители от Старозагорския избирателен регион бяха обсъдени предложения на съвета за законодателна инициатива за изменение на текстове в Закона за управление на отпадъците и Закона за автомобилните превози, съобщават от общинския пресцентър.

Пред народните представители Илиана Жекова, Маноил Манев и Шендоан Халит от ръководството на Консултативния съвет представиха своите предложения за промени в Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Предложените изменения целят разширяване на контролните правомощия на кметовете на общини и прилагане на различни по вид санкционни механизми, с които да се подобри ефективността на контрола за предотвратяването и ограничаване замърсяването на околната среда на съответната на територия. Целта е да се разширят ролята на общините в процеса по управление на отпадъците - от издаване на разрешителните за разделно събиране, транспортиране, рециклиране до оползотворяването им.

Промените ще позволяват общините да получават своевременно и регулярно ежемесечна финансово-отчетна документация от лицата, извршващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и оползотворяване на излезли от употреба гуми, смятат от Консултативния съвът.

Ръководството на Консултативния съвет представи своите предложения и за промени в Закона за автомобилните превози.

Предложени бяха изменения на Наредба 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осьществяване на обществени превози на пьтници с автобуси и Наредба 33 за обществен превоз на пьтници и товари на територията на Република България.

Като мотиви за необходимостта от промени бе посочено, че действащите кьм момента нормативни изисквания за задьлжително включване в маршрутните транспортни линии съществуваща в населеното място автогара не винаги съответстват на текущата нужда на крайния получател на услугата. С предложеното изменение се предлага в населени места с една автогара някои автобусни линии да се обслужват не от тази автогара, а от автоспирка в същото населено място.

Срещата, на която присъстваха и ученици от Професионална гимназия "Иван Хаджиенов" и от СУ "Екзарх Антим I", изучаващи специалността "Икономика", премина в конструктивен диалог и завърши с обещание от страна на народните представители за задълбоченото проучване, качествена експертиза и предложение за решения, които да подпомогнат създаването на по-добри условия за живот на хората, както и за по-чиста и приветлива околна среда, не само в община Казанлък, а във всички общини в България.