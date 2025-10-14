ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Искат настаняване в психиатрия на мъжа, хвърлил самоделка в двора на полицията в Дупница

Мъжът, хвърлил самоделно взривно устройство в двора на полицията в Дупница може да бъде настанен в психиатрично заведение. Това ще поиска наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница.

Около 20,05 ч. на 12 октомври пред сградата на Районното управление на МВР в гр. Дупница била взривена бутилка със запалителна течност.

По първоначални данни в нея е било поставено пиротехническо изделия (пиратка) и ловен барут.

В резултат на разследването са събрани доказателства за съпричастност към деянието на 62-годишния К.В от с. Ресилово. Той бе арестуван два часа по-късно на влизане в София, в кв. Владая, докато шофира лекия си автомобил.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

С оглед становището на медицинския специалист, извършил преглед на обвиняемия, наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане спрямо него на мярка за процесуална принуда – „настаняване за изследване в психиатрично заведение" по реда на чл. 70 от НПК.

РУ-Дупница. СНИМКА: Тони Маскръчка

