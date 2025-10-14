ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионери се биха в градската баня в Добринище, вдигнаха единият с хеликоптер в София

Пострадалият бе транспортиран с въздушна линейка до София. Снимка: Архив

Пенсионери се биха в градската баня в Добринище и един пострада тежко.

Инцидентът е станал миналата сряда около 7,40 часа,, но полицията е била уведомена едва в понеделник. В обществената баня в гр. Добринище 82-годишен мъж от града е блъснат с ръце и паднал на земята, в резултат на което е получил масиран мозъчен кръвоизлив. Като съпричастен към извършеното деяние, от работещите по случая полицейски служители е задържан 73-годишен мъж от гр. Банско. За случая е уведомена компетентната прокуратура . Образувано е досъдебно производство.

Пострадалият мъж бе транспортиран с медицински хеликоптер от болницата в Благоевград до столично здравно заведение.

