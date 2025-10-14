ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъже биха жените си в Симитли и Дупница

Мъже биха жените си в Симитли и Дупница. СНИМКА: PIXABAY


Мъже биха жените си в Симитли и Дупница.  Около 00:20 часа във вторник във Второ РУ-Благоевград е получен сигнал за възникнала физическа саморазправа между 33-годишен мъж от града и 29-годишната му съпруга в двора на къща в гр. Симитли. Жената е пострадала с хематом на окото и рана на устната. По случая е образувано досъдебно производство.

Две бързи полицейски производства за упражнено домашно насилие са образувани вчера в РУ Дупница. Задържан е 64-годишен мъж за причинена лека телесна повреда на съпругата му. За случаите е уведомена прокуратурата.

Мъже биха жените си в Симитли и Дупница. СНИМКА: PIXABAY

