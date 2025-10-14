Пенчо Милков обсъди с ръководството на Siemens и Русенския университет нови посоки за сътрудничество в областта на иновациите и сигурността

Кметът на Община Русе Пенчо Милков проведе среща с главния изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна д-р инж. Боряна Манолова, която е и председател на настоятелството на Русенския университет „Ангел Кънчев". На срещата присъстваха също почетният ректор и председател на Общото събрание на университета акад. Христо Белоев и представители на регионалното ръководство на Siemens България.

В хода на разговорите бяха обсъдени възможности за задълбочаване на партньорството между Община Русе, Русенския университет и Siemens в областта на образованието, технологиите и устойчивото развитие на градската среда. Срещата започна с обсъждане на откритото във висшето учебно заведение ново креативно пространство – Siemens Corner, част от инициативата на компанията за създаване на академични зони за обмен на идеи и технологично сътрудничество в университетите.

Кметът Милков представи пред ръководството на Siemens напредъка на Русе в обучението по роботика и STEM в училищата, като подчерта, че през тази година в Русе се проведе четвъртото общинско състезание по роботика за ученици от 3. и 4. клас и първото за деца от подготвителните групи в детските градини. „Инвестицията в технологично образование е инвестиция в бъдещето на града ни", подчерта кметът Милков.

В хода на срещата той представи и развитието на общинската система за видеонаблюдение, която вече обхваща над 1600 камери. Милков посочи, че се обсъждат възможности за разширяване на системата и интегриране на доброволен принцип на сигнали от частни камери, с цел повишаване на сигурността на жителите на в Русе.

Д-р Боряна Манолова приветства усилията на Общината и Русенския университет за развитие на технологичната култура и създаване на условия за практическо обучение. Тя изрази увереност, че Русе има потенциал да се превърне в един от регионалните центрове за иновации и дигитализация.

Кметът Милков представи пред екипа на Siemens България и идеята, разработена от Сдружение „Русчук", за създаване на експозиция на открито „Светлините на града", посветена на историята на електроснабдяването в Русе. Проектът предвижда възстановяване на автентичен електрически трансформатор Siemens от началото на ХХ век, който ще бъде превърнат в микромузей на открито с експонати, архивни материали и исторически факти. Експозицията е предвидено да бъде разположена на бул. „Придунавски", в близост до оригиналното местоположение на трансформатора.

Акад. Христо Белоев от своя страна изрази увереност, че срещата ще даде нов импулс за ускоряване на съвместните действия между Русенския университет, Община Русе и Siemens в посока на разширяване на партньорството, а в академичен план - и на приложното обучение.

В края на срещата кметът Милков заяви, че местната администрация и занапред ще подкрепя инициативи, насочени към сътрудничество между образованието, бизнеса и местната власт, в интерес на развитието на града и младите хора.