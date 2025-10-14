Мъж пострада в тежка челна катастрофа край село Яньовец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж от Лом е с тежки фрактури при катастрофа във Видинско, съобщиха от МВР.

Пътният инцидент е станал около 16.30 часа вчера край село Яньовец. Сигнал за него е подаден на тел.112. Товарен автомобил „Дачия Сандеро", управляван от 50-годишен жител на Лом, пътувал от Белоградчик към Ружинци. При излизане от десен завой мъжът навлязъл в насрещната лента и се блъснал челно в товарен автомобил „Фиат Дукато". Зад волана на буса бил 42-годишен жител на Белоградчик.

Полицаите изпробвали водачите за алкохол и наркотици, като тестовете са отрицателни.

Водачът на „Дачия"-та е настанен за лечение във видинската болница с множество фрактури. Шофьорът на „Фиат"-а и пътувалата с него 65-годишна жена били прегледани във филиала за спешна помощ в Белоградчик, като след оказана медицинска помощ са освободени за домашно лечение.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.