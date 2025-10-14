Костадин Ангелов: Подкрепям забрана на социални мрежи за деца до 15-годишна възраст

"Подкрепям изцяло идеята да се въведе възрастова граница – забрана за социални мрежи до 15-годишна възраст. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube променят мозъка на децата, като създават зависимост, сравнима с тази от хазарта и наркотиците".

Това заявява депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на здравната комисия в парламента проф. Костадин Ангелов, след като просветният министър Красимир Вълчев анонсира, че е готов да предложи обществено обсъждане на идеята.

Чрез публикация във Facebook тази сутрин проф. Ангелов мотивира подкрепата си за предложението:

"Невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново. При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зависимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън.

В документалния филм на Netflix „The Social Dilemma" бивши инженери от Google, Facebook и Twitter признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно „в системата", както слот машините държат играча в казиното. Един от създателите на „Like"-бутона казва: „Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание"."

Депутатът прилага и данни от изследвания, според които при деца, които прекарват над 3 часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%; наблюдава се рязък спад в концентрацията и социалната емпатия, а психолози вече говорят за „дигитална абстиненция".

"Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма. Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности", пише още Ангелов.

В заключение той отново подчертава, че е категорично зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени до 15 години, с цел да "върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот".