19-годишен простреля дете пред блок в Ямбол и избяга

Петгодишно дете е с повърхностна рана в областта на врата. Тя е нанесена вероятно с пистолет от 19-годишен младеж, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.

Сигналът за посегателството срещу невръстното дете е получен към 17:10 часа за района около блок №8 на жилищен комплекс „Зорница" в Ямбол.

След нанасяне на удара, мъжът е избягал при реакция на детето. На място е установено, че детето е с охлузна рана в областта на врата, без проникване в меките тъкани.

В резултат на проведените бързи издирвателни действия е задържан 19-годишен местен жител, съпричастен към деянието. У него е открит и иззет пневматичен пистолет с гумени сачми, посочват от полицията.

Младежът е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

