Заловен да шофира пиян в Асеновград бързо се споразумя с прокуратурата

Мая Вакрилова

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Дрегерът отчел 2,10 промила алкохол

9 дни след като беше засечен да шофира пиян в Асеновград, 44-годишен мъж си призна и сключи споразумение с прокуратурата.

Той бил спрян за проверка с лекия си автомобил марка „Форд" от униформените в града. Те му направили тест за употребата на алкохол и дрегерът отчел 2,10 промила, след което го задържали за срок от 24 часа.

Условната присъда, която е договорил, е 7 месеца, а изпитателният срок - три години. Мъжът ще трябва да плати глоба от 1000 лева и остава без книжка за година и седем месеца.

Лекият му автомобил "Форд" също се отнема в полза на държавата.

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

