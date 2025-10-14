Министър Иванов ще провери готовността на тол системата за претегляне в движение на превозни средства над 3,5 тона

От 15 октомври Национално тол управление започва прилагането на нова функция за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона. Това е резултат от завършването на сложен процес, който позволява използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване, съобщават от пресцевнъра на МРРБ.

Новата функционалност е част от усилията на НТУ за подобряване на контрола върху претоварените превозни средства, които представляват риск за безопасността на движението и водят до ускорено износване на пътната настилка.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и началникът на Национално тол управление проф. Олег Асенов ще проверят готовността за прилагане на новата функционалност на тол системата. Проверката ще се състои днес, 14 октомври, от 14:00 часа на магистрала "Европа".