Мъжът, пребил пенсионер на улицата в Перник, наби майка си

1880
Снимка: pixabay

27- годишен перничанин, който на 23 септември нападна и би без причина възрастен мъж, е отново в ареста. Вчера той е нанесъл побой на собствената си майка, причинявайки ѝ телесна повреда в условията на домашно насилие.

След подаден сигнал на тел. 112 познатият на полицията мъж бил задържан за до 24 часа с полицейска мярка. Младежът е криминално проявен, пише БНР.

Предстои да бъде привлечен като обвиняем и прокуратурата да му поиска постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", съобщават от полицията в Перник.

Снимка: pixabay

