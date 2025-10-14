Мъжът, пребил пенсионер на улицата в Перник, наби майка си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

27- годишен перничанин, който на 23 септември нападна и би без причина възрастен мъж, е отново в ареста. Вчера той е нанесъл побой на собствената си майка, причинявайки ѝ телесна повреда в условията на домашно насилие.

След подаден сигнал на тел. 112 познатият на полицията мъж бил задържан за до 24 часа с полицейска мярка. Младежът е криминално проявен, пише БНР.

Предстои да бъде привлечен като обвиняем и прокуратурата да му поиска постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", съобщават от полицията в Перник.