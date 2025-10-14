Изграждат нови корпуси към две ясли в "Триадица" и "Лозенец"

Изграждането на новия корпус към Самостоятелна детска ясла № 21 "Бон-бон" в район "Триадица" приключи, сградата е завършена до замазка. Остава да се изпълни топлоизолацията на обекта и вертикална планировка на всички 6 площадки за игра на децата в двора на яслата. Това съобщиха от Столичната община.

Новият корпус е с помещения за игра и спане на две нови групи деца. До момента в яслата се отглеждат и възпитават 4 групи деца от 10-месечна до 3-годишна възраст.

Продължава работата и по новия корпус за 2 групи на СДЯ 45 "Майор Франк Томпсън" в район "Лозенец". Изпълнени са носещите елементи по вертикала до 3, 25 м височина. Предстои изливането на плоча и завършване на грубия строеж. В двора ще бъдат изпълнени и общо 6 площадки за игра на всички яслени групи. В момента в СДЯ № 45 се отглеждат 4 групи деца до 3-годишна възраст, обясниха от общината.