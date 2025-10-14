С над 320 000 лв. Свищов дава топъл обяд на 100 нуждаещи се до края на януари

Община Свищов ще раздава топъл обяд на бедни, болни и възрастни още 4 месеца. На 30.09.2025 г. местната управа сключи допълнително споразумение, с което срокът на изпълнение на проекта се удължава до 31 януари 2026 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от Европейския социален фонд е 322 934 лева, а капацитетът на услугата е 100 потребители.

"Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд" ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди", посочват от общината.

Прясно приготвена топла храна - супа, основно ястие, десерт и хляб ще продължи да се предоставя на потребителите от Община Свищов, която ще е пълноценна и разнообразна, съобразно общоприети рецептурни норми в страната и при спазване на изискванията за безопасност на храните.

Oсигурена e подкрепяща среда за социалното приобщаване на целевите групи, като ще се предлагат и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди.

Проектът „Топъл обяд в Община Свищов" се реализира успешно и осигурява важна подкрепа за хора и семейства в уязвимо социално положение, хора с ниски доходи, възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които не могат да се издържат с наличните си средства. Помощта достига и до граждани, които са обект на социално подпомагане и не могат да задоволят основните си жизнени потребности, както и на хора с увреждания или здравословни проблеми, които имат затруднения в самообслужването.