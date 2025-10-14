ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевгр...

Почетни плакети за МВР-шефове в Пазарджик за потушаване на пожари

Диана Варникова

Признание за ръководството на Областната дирекция на МВР в Пазарджик от представители на Националната асоциация на доброволците в Република България. Днес в сградата на дирекцията ръководни служители получиха искрено признание за своята служебна дейност.

Директорът старши комисар Даниел Бараков, началникът на отдел „Охранителна полиция" комисар Иван Дончев и началникът на сектор „Пътна полиция" главен инспектор Асен Гешев получиха почетни плакети. Отличията им бяха връчени от заместник-председателя на Националната асоциация на доброволците в Република България г-н Стелиян Хараланов.

С тях ръководството на доброволците изразява своето признание към полицейските служители за помощта и съдействието на доброволните формирования в съвместните усилия за потушаването на тежките пожари, възникнали на територията на цялата област през изминалото лято.

На кратката церемония присъства и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Ангел Ангелов. Ръководството на ОДМВР-Пазарджик изразява своята благодарност към г-н Хараланов и всички доброволци, които оказаха навременна, адекватна и неоценима помощ при ликвидирането на тежки, застрашаващи живота, здравето и имуществото на гражданите пожари.

Директорът на пазарджишката ОДМВР ст.комисар Даниел Бараков
