Полицаи от Пазарджик помогнаха на чужденци на АМ "Тракия"

Полицейски служители от "Пътна полиция" в Пазарджик са помогнали на чуждестранни граждани, попаднали в задръстване на автомагистрала "Тракия" заради спукана гума. "Колегите са помогнали да бъдат в безопасност и са съдействали за смяна на гумата", разказа говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

"От името на приятеля ми Adam Smit и неговия бизнес партньор Djon Beikar искам да благодаря на екипа на Traffic police! На 12.10.2025 пътувайки за Пловдив , пукат гума на автомобила по пътя в ремонт на автомагистрала "Тракия" на 97 км. Никой не им обърнал внимание от автомобилите в задръстването. След десетина минути пристигнал екип на пътна полиция - мъж и жена, които веднага им помогнали да изместят автомобила и полицайката им помогнала да си сменят гумата, а полицаят осигурявал тяхната безопасност. Адмирации за екипа на Пътна полиция, които са реагирали мигновено", пише Гергана Валенберг в социалната мрежа.

"По това време на мястото е автопатрул на "Пътна полиция" в състав от младши автоконтрольор Ангел Христов и младши автоконтрольор Виолета Иванова.

Колегите видели случващото се, а хората /чужденци, не знаят български/ не могат да се оправят. Станало задръстване и голяма тапа и нашите хора решили да действат незабавно. Колегата Христов извел колата от ремонтирания участък и се върнал, за да регулира движението докато се изтеглят автомобилите в тапата, а нашето момиче Вили Иванова започнала да съдейства на мъжете как да си сменят гумата, уточни полицейският говорител.