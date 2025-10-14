ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевгр...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21498100 www.24chasa.bg

Криминалист от кариерата е новият зам.-директор на ОДМВР - Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

540
Ст. комисар Димитър Машов представи новия си заместник комисар Илиян Личев Снимка: Пресцентър на МВР

Комисар Илиян Личев поема официално поста заместник-директор на ОДМВР – В. Търново. Днес той бе представен на служителите от старши комисар Димитър Машов, съобщиха от пресцентъра.

Комисар Илиян Личев е роден през 1976 г. Завършил е Академията на МВР и специалност „Право" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий". Постъпва на работа в системата на МВР през 2000 г., като районен инспектор в РУ - В. Търново. Преминал е през всички нива в йерархията през 2014 г. за кратко заема поста заместник-директор на ОДМВР – В. Търново, след това временно изпълнява и длъжността директор. От 2015 г. е началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност" в ОДМВР – В. Търново.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов от 13 октомври 2025 г. той е преназначен на ръководна длъжност заместник-директор, той и началник отдел „Криминална полиция" при ОДМВР – В. Търново, със специфичното наименование на длъжността "Комисар".

Ст. комисар Димитър Машов представи новия си заместник комисар Илиян Личев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници