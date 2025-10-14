ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV получи дар керамична икона, изработена от горнооряховска ученичка

Дима Максимова

[email protected]

1920
 Папа Лъв XIV получи икона на Христос Пантократор, изработена от ученичка в керамичната школа на СУ „Вичо Грънчаров" в Горна Оряховица.

Неин автор е единадесетокласничката Пламена Пейкова, която се обучава в профил „Изобразително изкуство". Иконата е правена в часовете по приложно изкуство под ръководство на Пенка Камбурова и Надежда Александрова. Изборът на образа на Христос Пантократор (Вседържител) не е случаен. Този иконографски тип е един от най-разпространените и почитани в християнския свят на католици и православни.

Иконата беше предадена на папа Лъв XIV от Андреа Аврамова от XII „б" клас, която е част от VII ученически гвардейски отряд при СУ „Вичо Грънчаров". Тя се включи в групата от 27 младежи от 15 български града, която бе на работно посещение във Ватикана. по линия на международен обмен, реализиран с подкрепата на Европейската комисия по програма „Еразъм+".

Кулминационният момент на визитата беше аудиенцията при папата на площад „Свети Петър", на която Лъв XIV получи подаръка.

Керамичната икона на Христос Пантократор остава във Ватикана като символ на връзката между България и Светия престол, съобщиха на фейсбук страницата на училището.

Папа Лъв XIV с керамичната икона, дар от талантливата горнооряховска ученичка Снимка: Фейсбук страница на СУ "Вичо Грънчаров"

