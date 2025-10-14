Пострадалите от дома за възрастни във Варна са с опасност за живота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама мъже - единият на 66 г. от Пазарджик, другият на 65 г. от разградското с. Гецово, са с опасност за живота, след като пострадаха при пожар във Варна.

Те са били настанени във вила тип „бунгало", в местността Св. Никола край Варна, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

Инцидентът е станал на 13 октомври, в 00:40 ч. След подаден сигнал на адреса е установено, че се помещава дом за лица в нетрудоспособна възраст, стопанисван от 46 годишна варненка, в качеството й на юридическо лице.

Вследствие на бързите спасителни действия на полицаите, пострадалите изведени от бунгалото и отведени в болнично заведение.

Настанени са в отделение по реанимация с около 35 % изгаряния, с опасност за живота.

Изгоряла е цялата вътрешност на вилата, както и част от покрива.

Извършен е оглед в присъствието на пожарен експерт, улики за престъпление не са установени, причините за пожара са в процес на изясняване.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.

Непосредствено след възникване на инцидента са уведомени компетентните институции в лицето на НАП, АКСУ и Икономическа полиция за извършване на проверка по отношение дейността на предоставяните социални услуги.