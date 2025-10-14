Царе и битки оживяват в църквата "Св. Димитър" в Търново за 840 г. от въстанието на Петър и Асен

По повод 840 години от въстанието на болярите Петър и Асен и възобновяването на българското царство в църква-музей „Св. Димитър" във Велико Търново ще бъде представен интериорният 3D мапинг „Дързостта на царете".

Спектакълът във вътрешността на храма ще възкреси паметта за славното минало на българите по времето на хан Крум и цар Симеон, битката при Беласица, трагичната смърт на цар Самуил и неговите войни, делата на двамата братя Теодор и Асен, и силата на българската кръв, които ще променят хода на историята на Димитровден, през есента на 1185 година.

"В реставрираната църква на братята Асеневци така и не е реализиран проектът за стенописи и мозайки, затова решихме да я представим подобаващо с един модерен прочит", каза шефката на Дирекция "Култура" в общината Нелина Църова.

Автор на текста на триизмерния исторически мапинг е изтъкваният изследовател на средновековието проф. Пламен Павлов. Впечатляващата мултимедийна инсталация "Дързостта на царете" е разработена от студио Elektrick.me с над 800 реализирани проекта в България, Китай, Саудитска Арабия, Казахстан, Кувейт, Франция, Япония, Германия, Сингапур.

Само преди месец креативният екип донесе първа награда за България от Световен фестивал на светлините в Букурещ. "Инсталацията им бе проектирана на 23 000 кв.м открита площ върху сградата на парламента в Букурещ и от там влязоха в ограниченото пространство на църквата-музей "Св. Димитър", допълни Църова.

Историческият мапинг ще бъде излъчван в дните от 24 до 28 октомври т.г. от 9, 20 до 17,40 ч.

Прожекциите ще са на 20 минути, като в църквата ще се допускат максимум до 20 души.

На 24, 25 и 26 октомври, когато е кулминацията на честванията, църква-музей „Св. Димитър" и излъчванията на интериорния 3D мапинг ще са с вход свободен.

По повод годишнината от въстанието на Асеневци през трите дни отворени за безплатни посещения ще са и църквите-музеи „Св. 40 мъченици" и „Св. Георги" в квартал "Асенов". Ще има и средновековна анимация в трите исторически църкви. В крепостта Царевец пък ще е оформен средновековен лагер. Реанактори от цяла България, които ще участват във възстановката на бита от времето на Второто българско царство, ще се включат в грандиозен спектакъл "Величието на Асеневци". Театралната постановка ще бъде представена на 25 октомври на площада пред Царевец.

840 г. от въстанието на болярите Петър и Асен и възобновяването на българската държава и деня на строителя ще бъдат отбелязани навръх Димитровден с литийно шествие с иконата на Св. Димитър по Владишкия мост и празнична програма в двора на историческата църква, вдигната от Асеневци.

-----------------------------------

Проектът е инициатива на Община Велико Търново с подкрепа на Регионален исторически музей-Велико Търново.