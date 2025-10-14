ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай започна да налага пристанищни такси на ...

За ден спипаха 15 пияни зад волана

14 928 моторни превозни средства са проверени досега в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от МВР. Извършен е контрол на 17 851 водачи и пътници. Съставени са 4510 фиша и 707 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 5 - с над 1,2 на 1000, а един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират седем, шестима са отказали тестване.

