Въздушна линейка излетя от стадиона в Смолян с 27-годишен с аневризма на аортата

Въздушна линейка пристигна в Смолян, за да транспортира по спешност 27-годишен мъж с аневризма на гръдна аорта, съобщи началникът на отделението по интензивно лечение в МБАЛ – Смолян, д-р Красимир Събев.

Младият мъж бил с високо кръвно налягане. Лечението му е само оперативно, състоянието му е определено като изключително спешно. Има насрочена хоспитализация в софийска клиника. Медицинският хеликоптер кацна на ст. "Септември", тъй като площадката за кацане на хеликоптери в района на МБАЛ- Смолян се изгражда и ще е готова към края на годината.