Стартира новата учебна година на екоучилищата, част от инициативата „Влез в зеления кръг“ на „Девин“ ЕАД и БД „Син флаг“ advertorial icon

Над 33 849 деца и младежи започнаха своето екообразование през последната академична година

Преподаватели и директори от над 150 училища и детски градини от цяла България присъстваха на официалното откриване на четвъртата по ред учебна година на българските „Екоучилища“ по програмата „Влез в зеления кръг“ – инициатива на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“. По традиция откриването бе съпроводено от обучение за педагози с цел органичното интегриране на методологията за екообразование в учебните програми. Присъствалите се запознаха и с игровата платформа за устойчиви навици EthiCitizen – един от успешните примери за реално приложение на стъпката „Екокод“ от програмата на „Влез в зеления кръг“.

За изминалата учебна година зеленият кръг обхвана нови 33 849 деца и младежи и 3092 преподаватели. С това инициативата привлече рекорден интерес – нейни членове и носители на званието „Екоучилище“ са 64 детски градини, 74 училища, Център за подкрепа на личностното развитие, както и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

За „Девин“, като инициатор на проекта, „Влез в зеления кръг“ е дългосрочно начинание. „Вече четвърта година системното екообразование в България набира скорост. Интересът дори надминава очакванията ни. Хиляди деца у нас общуват с околната среда по съвсем нов начин и така израстват като осъзнати граждани, които мислят и действат устойчиво“, посочи Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие“ в „Девин“ ЕАД. „Вярваме, че дължим този жест на природата – като възпитаваме едно ново поколение, което ще я пази с ясното съзнание, че бъдещето ѝ е в неговите ръце.“

От Българско движение „Син флаг“ оценяват високо резултатите от прилагането на програмата. „Да събират разделно отпадъците, да пестят водата и енергията и да подпомагат защитата на биоразнообразието – това са новите умения на децата и младите хора, от които обществото и природата имат належаща нужда. На нея изключително адекватно отговаря нашата съвместна инициатива с „Девин“, изтъкна Петя Йорданова, национален координатор на Програма „Екоучилища“. „Методологията за екообразование, която прилагаме, е модерна, интерактивна и приобщаваща и подканва децата и младежите да проявяват творчески подход. В този процес педагозите имат решаваща роля – много им благодарим за ентусиазма и последователността в работата с младите хора.“

През настоящата, четвърта учебна година, „Влез в зеления кръг“ въвежда нова тематична област – „Море, крайбрежие, езера и влажни зони“, посветена на опазването на водните екосистеми и тяхната роля за климата и биоразнообразието.

Темата надгражда развитието на програмата от предходната година, когато към нея бе добавен модулът „Изменение на климата“, помогнал на учениците да се запознаят с това как ежедневните човешки действия влияят върху планетата и как всеки може да допринесе за нейното опазване.

За втора поредна година „Девин“ и Българско движение „Син флаг“ ще проведат през ноември серия от онлайн обучителни уебинари за учителите по темите „Отпадъци“, „Биоразнообразие“, „Енергия“ и „Вода“. Целта е да се надградят знанията и практическите умения на педагогическите специалисти, така че те да водят още по-вдъхновяващи уроци с децата. Всички разработени материали са достъпни на платформата vedri.bg, където учителите могат да ги използват свободно в своята работа.

„Влез в зеления кръг“ е най-голямата инициатива у нас за мащабно въвеждане на екообразованието в България по методологията на световната програма „Екоучилища“. Проектът започва през октомври 2022 г. и се провежда с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите. Работата на учебните заведения по програмата продължава в рамките на цялата учебна година. „Девин“ отново ще организира и конкурс за „Екокод“ за училищата и детските градини, които са се представили най-творчески в усвояването на зелената методология. 

 

