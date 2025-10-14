ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай започна да налага пристанищни такси на ...

В Пловдив се търсят най-много строители и машинни оператори

24 часа Пловдив онлайн

1040
Областна управа Пловдив.

Основният проблем за работодателите вече не е липсата на кадри, а на мотивация

Най-търсените професии през тази година са строител и машинен оператор, а най-важните умения – работа в екип и отговорност. 

Това сочи анкетата на пазара на труда в Пловдив и региона, която беше представена от зам.-областния управител Нурджан Караджова пред членовете на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие. Проучването се провежда за осма година и има за цел да се идентифицират актуалните потребности от търсените професии.

В анкетата в област Пловдив са участвали близо 300 работодатели като 90 на сто от тях са били малки фирми или микропредприятия. През 2025 г. най-много запитаните фирми са в сектора търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство.

Най-сериозен ръст на търсене се откроява в сектора „Култура, спорт и развлечения" – от 5,8% през 2024 г. нараства до  10,2% през 2025 г.

"Въпреки че в Пловдив област се отчитат най-добите резултати в сферата на професионалното образование, нуждата от технически кадри остава, защото областта продължава да се индустриализира", казва зам.-областният управител на Пловдив.

Проучването показва също, че основният проблем за работодателите вече не е липсата на кадри, а липсата на квалификация и мотивация.

Сред най-търсени специалисти с висше образование със специалностите „Медицина", „Педагогика" и „Електротехника, електроника и автоматика.

Областна управа Пловдив.

