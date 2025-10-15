Престижният форум дава възможност на студентите да се срещнат с представители на водещи компании и да намерят своето първо работно място. Младите хора, които се обучават в ТУ – София имат отлична перспектива в областта на инженерните науки, доказват своите способности и могат да започнат да се развиват в професията, за която са мечтали.

Събитието е изключително важно за Техническия университет – София, защото показва дълготрайната връзка и добрите контакти между бизнес-партньорите и студентите. Успешните контакти с бизнеса са традиционни за ТУ-София и те се изразяват в оборудването на лаборатории, както и участие в разработването на нови учебни програми в съответствие с развитието на съвременните области на инженерните науки и модерните технологии.

По време на „Дни на кариерата 2025“ студентите могат да поставят началото на професионалния си път и тук за първи път да се запознаят с перспективите за тяхната кариерна реализация. Тези форуми, които придобиват все по-голяма популярност доказват, че университетът и работодателите работят по различен начин, но за една и съща кауза – да изграждат човешкия капитал, на бъдещите инженерни кадри, мениджъри и педагози. Във взаимния процес е особено важно желанието и стремежът към усвояване на нови знания и умения за справяне с предизвикателствата, които поставя развитието на науката и технологиите, в името на добруването на човечеството.

Инженерите са най-търсените и най-необходимите специалисти днес, най-полезните със задълбочено образование, което получават в най-престижния технически университет в България и региона.

Васил Велев, председател на Настоятелството на ТУ-София, проф. д-р инж . Лидия Гълъбова, зам.-ректор “Международна дейност и интеграция” в ТУ- София, доц.д-р инж. Александър Митов, зам. ръководител “Международна дейност и интеграция” в ТУ-София.

Приветствия към участниците в изложението и към студентите отправиха проф. д-р инж. Лидия Гълъбова, зам.-ректор „Международна дейност и интеграция“, Васил Велев, председател на Настоятелството на ТУ – София и Илия Даракчиев, председател на Студентския съвет на ТУ – София.

На откриването присъстваха проф. д-р инж. Милена Лазарова, зам.-ректор учебна дейност и акредитация, доц. д-р инж. Агата Манолова, директор на Дирекция "МДИВО" и декан на Факултета по телекомуникации и доц. д-р инж. Александър Митов.

Изложението „Дни на кариерата 2025“ продължава на 15-ти октомври във Филиал Пловдив на Техническия университет – София и на 16-ти октомври във Инженерно-педагогически факултет и Колеж Сливен.