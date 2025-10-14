Арест за мъж, хванат с метамфетамин за 560 хил. лв в Ямбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Окръжна прокуратура - Ямбол е взета мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на мъжа, заловен при пренасяне на над осем килограма метамфетамин, съобщиха от институцията, цитирани от БТА.

Той е обвинен затова, че е държал с цел разпространение наркотичното вещество, което по цени на съдопроизводството възлиза на около 560 000 лева.

Престъплението е осъществено на 10 октомври в село Веселиново, община Тунджа (област Ямбол), посочват от прокуратурата. Мъжът е с инициали Ц. С., допълват оттам.

Обвиняемият 42-годишен мъж беше задържан при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Установено е, че наркотичното вещество е било разпределено в девет найлонови пакета. Те били укрити в диспенсър за вода, разположен на задната седалка на автомобил, управляван от Ц. С., припомнят от Окръжната прокуратура в Ямбол.