ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай започна да налага пристанищни такси на ...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21499117 www.24chasa.bg

Арест за мъж, хванат с метамфетамин за 560 хил. лв в Ямбол

528
ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

По искане на Окръжна прокуратура - Ямбол е взета мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на мъжа, заловен при пренасяне на над осем килограма метамфетамин, съобщиха от институцията, цитирани от БТА.

Той е обвинен затова, че е държал с цел разпространение наркотичното вещество, което по цени на съдопроизводството възлиза на около 560 000 лева.

Престъплението е осъществено на 10 октомври в село Веселиново, община Тунджа (област Ямбол), посочват от прокуратурата. Мъжът е с инициали Ц. С., допълват оттам.

Обвиняемият 42-годишен мъж беше задържан при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Установено е, че наркотичното вещество е било разпределено в девет найлонови пакета. Те били укрити в диспенсър за вода, разположен на задната седалка на автомобил, управляван от Ц. С., припомнят от Окръжната прокуратура в Ямбол.

ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

🎯ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници