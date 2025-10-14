ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай започна да налага пристанищни такси на ...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21499130 www.24chasa.bg

Агресия и насилие между ученички в Благоевград

Тони Маскръчка

464
Видео с момичешки бой взриви социалните мрежи. СНИМКА: PIXABAY

Агресия и насилие между ученички в Благоевград бе заснето на клип и публикувано в социалните мрежи. Автор на видеото е младеж, който се намесил и разтървал момичетата. Бащата на потърпевшото дете Борис Тасков днес внесе жалба в прокуратурата и в МВР с искане да се разследва случая. Според него агресивното момиче, което дърпало за косата и заплашвало дъщеря му, е дъщеря на полицай и Тасков настоява случаят да не бъде прикрит. 

Разправията станала в неделя, около 19 ч. в центъра на Благоевград. Тогава е бил подаден сигнал на тел. 112.  Пристигналият полицейски патрул установил две момичета, които са казали пред полицаите, че е имало спречкване заради обувки.

В полицията досега не е постъпила официална жалба, но инспектор от Детска педагогическа стая проверява случая заради повикването на тел. 112.

Видео с момичешки бой взриви социалните мрежи. СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници