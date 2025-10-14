Агресия и насилие между ученички в Благоевград бе заснето на клип и публикувано в социалните мрежи. Автор на видеото е младеж, който се намесил и разтървал момичетата. Бащата на потърпевшото дете Борис Тасков днес внесе жалба в прокуратурата и в МВР с искане да се разследва случая. Според него агресивното момиче, което дърпало за косата и заплашвало дъщеря му, е дъщеря на полицай и Тасков настоява случаят да не бъде прикрит.

Разправията станала в неделя, около 19 ч. в центъра на Благоевград. Тогава е бил подаден сигнал на тел. 112. Пристигналият полицейски патрул установил две момичета, които са казали пред полицаите, че е имало спречкване заради обувки.

В полицията досега не е постъпила официална жалба, но инспектор от Детска педагогическа стая проверява случая заради повикването на тел. 112.