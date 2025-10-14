Мъжът на Златка Райкова е задържан за "черно тото"

Мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото", съобщи NOVA.

Двамата били закопчани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София във вторник сутринта. По неофициална информация има още задържани.

Райкова също е била разпитана.

Братята Карен и Юрий Хачатрян са получили строги наказания заради уговаряне на тенис мачове през 2020 година. Тогава тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit - TIU) ги намира за виновни по обвинения в манипулиране изхода от двубои, съобщи Българската федерация по тенис. Карен получава доживотна забрана за участия в професионалния спорт и глоба в размер на 250 000 долара. Юрий е със спрени права за 10 години и трябва да плати санкция от 50 000 долара, пише Gong.bg.

"Тенис звеното за почтеност потвърди, че двама български тенисисти (без позиции в ранглистата) са със спрени права и финансови глоби, след като са били осъдени за редица престъпления за корупция", гласи прессъобщението на TIU, разпространено през 2020 г.

Разследването е установило, че в периода 2017-2019 г. Карен Хачатрян многократно е нарушил "Програмата за борба с корупция в тениса" чрез пет уговорени мача, девет случая на подтикване на тенисисти да не показват най-добрата си игра, многократна неспособност за сътрудничество на TIU и др. По-малкият му брат е обвинен в корумпиране на друг професионален тенисист, предоставяне на невярна информация и залагане на мачове.

Като реакция на решението на TIU, Българската федерация по тенис обяви, че няма да допусне картотека на двамата братя в който и да е клуб в страната и ще информира клубовете, в които те са играли през предходните пет години, че следва да не допускат тези състезатели в свои бази за срока на наложеното наказание.

"Българската федерация по тенис винаги е отстоявала позицията си на нулева толерантност към опитите за корупционни практики в спорта. През годините сме показвали нетърпимост към нарушаването на честната игра с редица решения. Политиката ни да насърчаваме феърплея на корта от ранна детска възраст намери израз в успешната кампания "Тенисът - честна игра". Убедени сме, че освен победата, уважението към съперника и публиката е изключително важно в големия спорт", заявиха от федерацията след избухването на сандала преди пет години.