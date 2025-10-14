Издирват 15-годишно момиче от Добрич

Областната дирекция на МВР-Добрич, издирва Виктория Красимирова на 15 години. Момичето е напуснало жилището си в квартал „Строител" в град Добрич на 12 октомври, около 16 часа и оттогава в неизвестност. Облечена е в черен спортен панталон и сив суитшърт, обута е с вишневи маратонки, носи черна чантичка през рамо. Висока е 174 см., със сини очи и кестенява къса коса. По данни на майка й, за първи път се случва да изчезне.