ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследване за финансови измами доведе до арести н...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21499480 www.24chasa.bg

Издирват 15-годишно момиче от Добрич

Дияна Райнова

1964

Областната дирекция на МВР-Добрич, издирва Виктория Красимирова на 15 години. Момичето е напуснало жилището си в квартал „Строител" в град Добрич на 12 октомври, около 16 часа и оттогава в неизвестност. Облечена е в черен спортен панталон и сив суитшърт, обута е с вишневи маратонки, носи черна чантичка през рамо. Висока е 174 см., със сини очи и кестенява къса коса. По данни на майка й, за първи път се случва да изчезне.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници