Полицаи от Добрич: Всеки ден изземваме дрога

Дияна Райнова

1420
Полицай СНИМКА: Пиксабей

Всеки ден при проверки на автомобили и хора по улиците полицаи намират дрога – най-често канабис, амфетамин, метаамфетамин – пакетчета, свити цигари и др., свалят от автомобили дрогирани водачи, алармират от Областната дирекция на МВР-Добрич. Само за ден в Добрич при три проверки е иззета дрога. На 13 октомври, около 20:40 часа е извършена проверка на 39-годишен мъж. Намерена е суха тревна маса, реагираща на канабис, и кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин.

Същия ден при проверка на двама мъже на 40 и на 34 години е установена суха тревна маса, реагираща на канабис. Около 10:40 часа при проверка на лек автомобил „Фиат", управляван от 46-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за канабис. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

