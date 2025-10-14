Повдигнаха обвинение на мъжа, прострелял дете в Ямбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районната прокуратура в Ямбол задържа за срок до 72 часа Т.С. Той е обвинен за това, че по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на 5-годишно момче. Престъплението е осъществено на 13.10.2025 година в Ямбол.

Установено е, че телесното увреждане, изразяващо се в контузна рана в областта на врата на пострадалото малолетно момче, е причинено от изстрел с пневматичен пистолет, произведен от обвиняемия.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Т.С.