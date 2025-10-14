ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследване за финансови измами доведе до арести н...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21499775 www.24chasa.bg

Фалстарт на делото за погрома над сградата на ЕК в София

2464
Сградата на Европейската комисия в София след протеста на "Възраждане" СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София. Причината е, че един от адвокатите Петър Петров не се яви на разпоредителното заседание в Софийския районен съд. Той е подал молба за отлагане на делото.

Шестимата са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 22 февруари 2025 г. са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, пише БНТ.

Обвиненията са за блъскане по входната врата на централния вход на административната сграда на Европейския парламент и Европейската комисия в София, както и опит да бъде подпалена входната врата.

Обвинението също включва и блъскане на полицай.

До безредиците се стигна през февруари по време на организиран от партия "Възраждане" протест срещу еврото. Ако бъдат признати за виновни от съда обвиняемите могат да получат до пет години затвор.

Сградата на Европейската комисия в София след протеста на "Възраждане" СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници