ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследване за финансови измами доведе до арести н...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21499931 www.24chasa.bg

Задържаха мъж, пребил жената, с която живее в София

2248
бой СНИМКА: PIXABAY

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 32-годишен мъж нанесъл телесна повреда на жена в условията на домашно насилие.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11.10.2025 г. около 00,10 часа в гр. София, обвиняемият Р.К. е упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Той я е стиснал с ръка за гърлото и й е нанесъл удари в областта на главата . Вследствие на това Р.К. й е причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Р.К. е осъждан в миналото, но е реабилитиран . Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено в съда искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Р.К.

бой СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници