Задържаха мъж, пребил жената, с която живее в София

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 32-годишен мъж нанесъл телесна повреда на жена в условията на домашно насилие.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11.10.2025 г. около 00,10 часа в гр. София, обвиняемият Р.К. е упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Той я е стиснал с ръка за гърлото и й е нанесъл удари в областта на главата . Вследствие на това Р.К. й е причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Р.К. е осъждан в миналото, но е реабилитиран . Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено в съда искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Р.К.