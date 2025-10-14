Вижте какво решава правителството утре

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 15 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс" и за разходи по дейностите за надграждането му.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

2. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

3. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

4. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на община Бургас.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

Внася: министърът на финансите

6. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, проведено на 19 и 20 септември 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на финансите

7. Проект на Решение за създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.

Внася: министърът на вътрешните работи

8. Проект на Решение за изменение на програмите на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и Фонд „Убежище, миграция и интеграция".

Внася: министърът на вътрешните работи

9. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус", участък от км 299+000 до км 310+940, на територията на област Търговище.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

10. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Свиленград, област Хасково.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г.

Внася: министърът на енергетиката

13. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", което ще се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на енергетиката

14. Проект на Решение за приемане на Отчет за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

15. Проект на Решение за одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на лицата, починали на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас.

Внася: министърът на труда и социалната политика

16. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", което ще се проведе на 17 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на труда и социалната политика

17. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-458/25 пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Белгия.

Внася: министърът на правосъдието

18. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г.

Внася: министърът на образованието и науката

19. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование", проведено на 11 и 12 септември 2025 г. в гр. Хернинг, Кралство Дания.

Внася: министърът на образованието и науката

20. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Йорданка Узунова с орден „Св. Св. Кирил и Методий" огърлие.

Внася: министърът на здравеопазването

21. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно списък № 27.

Внася: министърът на туризма

22. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.

Внася: министър-председателят

23. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Внася: министър-председателят

24. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията