Първи аудиоподлез в Пловдив: Кметски глас стряска вандалите, музика за кротките минувачи (Видео)

Емил Русинов се е хванал на бас за бутилка уиски, че съоръжението ще бъде опазено при взетите мерки за сигурност, и засега печели

Вой на сирени и строг мъжки глас, който казва: "Незабавно напуснете обекта, подава се сигнал!" Този стряскащ запис, пуснат доста високо, ще чуе всеки човек, решил да троши в подлеза на "Цариградско шосе" на пресечката с ул. "Ландос" в Пловдив. Съоръжението, което е един от подходите към км. "Столипиново", беше изцяло обновено с 95 000 лв. и вече има статута на първи аудиоподлез в града, защото има записи не само за вандалите - за кротките минувачи звучи музика - рок, джаз и българска поп класика. "Само не и чалга", описва плейлиста кметът на район "Източен" Емил Русинов, по чиято идея се пускат песни или предупреждения. Гласът на подканата за незабавно напускане на подлеза, защото иначе идва охрана, е неговият. Охраната на районното кметство 24/7 наблюдава камерите от подлеза. Снимка: Никола Михайлов

На мястото има камери и ново осветление и в самото кметство охранителите наблюдават какво става в подлеза в реално време. Ако попаднат на съмнително поведение, активират записа на Емил Русинов. Той също може да го направи през приложение в телефона. Очакват в най-скоро време да пристигнат и два паник-бутона, които да викат сот. Единият ще остане в кметството, а другият ще бъде постоянно в джоба на Русинов, който следи за реда в подлеза дори от вкъщи.

Системата работи от 4 дни, засега няма поражения, един-двама потенциални вандали обаче са били принудени да бягат. Емил Русинов се е хванал на бас за бутилка уиски, че съоръжението ще бъде опазено при взетите мерки за сигурност, и засега печели.

Преди да бъде озвучен, подлезът е бил отводнен, ремонтирана е канализацията и оттам са изнесени 3-4 тона боклуци.