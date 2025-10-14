Бойко Борисов след изборите в Пазарджик: Желязков да се стяга, Киселова година шеф на парламента й стига (Видео)

Повече няма да бъдем параван. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след вота в Пазарджик на заседание на парламентарната група на ГЕРБ, на което присъстват и премиера Росен Желязков и вицепремиерът Томислав Дончев.

Единственото, което може да ни радва, е че ние не участвахме в тази кочина и помия, каза той за изборите.

Борисов поиска оставката на административен секретар на партията Цветомир Паунов. След Нова година ГЕРБ ще има и конгрес, на който ще иска и промяна във висшето ръководство на партията - Изпълнителния съвет.

БСП, ИТН, ДПС-НН са от едната страна. Дал съм дума, че няма ние да счупим първи коалицията. но и няма да стоим по този начин. Всеки ден обясняват за Борисов и Пеевски. Какво общо има Борисов с това управление? Пеевски не участва. Да вземат решения на съвета за съвместно управление и каквото решат, но това не ми харесва. Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председателя на Народното събрание, каза още Борисов. Той подчерта, че година престой начело на парламента било достатъчно за Наталия Киселова.

Не може да ни се качват на главата. Ще наблюдаваме няколко дни. Колко им беше кеф вчера - на Кирил Петков, че ГЕРБ са изчезнали, Божанов чисти пърхот, Василев и той. Добре, имате по 200-300 гласа отгоре при тази ниска активност. Ние за разлика от тях не влизаме по махалите. Понякога да си шести е по-достойно от това да си първи, втори или трети, коментира изборите за общински съвет, на които ГЕРБ финишираха шести.

Борисов поръча на депутатите си да идат по родните си места и да видят "колко е изяденото" от тялото на ГЕРБ.

Има две мнозинства от първи партии вече. Да си управляват, каза още Борисов.

Радев да каже на младите лекари, че парите им отидоха в Турция за "Боташ".

Всяко зло за добро. Червената лампа светна какво ни очаква, ако не се махнем от всичко това. Или правителството ще заработи като едно и ще работи за доброто на българите, или такива смели да си угаждат на партиите. Ще изкараме още 3-4 дни без кворум и ще си отиде правителството. Да решат дали могат да управляват без шестата партия, която ги вкара в еврозоната и ги изкара от механизма за наблюдение. Даваме път на младите да се докажат. Да видим как ще се докажат. ПП за четири години объркаха всичко, посочи още Борисов.

От вашите доклади ще разберем колко скоро може да отидем на избори. Има ли изядено и наръфано, отиваме на избори. Няма да ми се подиграват ПП и ДБ. Един файтон хора ми се подиграват, че са ни били в Пазарджик. Просто хората видяха, че нас тези избори не ни интересуват. Като направим такава грешка, а това аз го отчитам като грешка, после дълго го ползват да ми се подиграват, каза още Борисов.

