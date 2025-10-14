Патриарх Даниил освети ново училище в село Белчин

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети Център за образователни дейности в сградата на училището в самоковското село Белчин. Центърът носи името „Белчинско училище" и привлича ученици от страната за "бяло" и "зелено" училище, за спортни мероприятия и лагери, каза директорът на образователната институция Валентина Петрова.

Тя посочи, че училището не е общодържавно или частно. Учителите са седем. Те са педагози с магистратури в различни сфери – в началната педагогика, в прогимназиален етап. Има и преподавател по грънчарство. Валентина Петрова каза, че образователната институция е обърната към природата, традициите и културата. На подземния етаж на училището се помещават работилници за грънчарство, тъкачество, дърворезба, стъклопис. Останалите два етажа са с по шест класни стаи, а на последния етаж са разположени библиотека и киносалон.

Има и отделна сграда в двора на институцията, която е спален корпус. В него има 28 двойни стаи и голяма многофункционална зала. Тя е предназначена за всички видове спорт.

В словото си патриарх Даниил каза, че се радваме за това, което е направено.

Поздрав към присъстващите отправиха децата от Детска вокална група „Белчинче" с художествен ръководител Даниела Георгиева.

Сградата е облагородена благодарение на семейство Пешови. Училището в селото е носило името „Христо Ботев". То затваря врати преди около 20 години заради липсата на деца, каза пред БТА кметът на селото Венета Спасова. Сградата е паметник на културата.

По-рано патриарх Даниил възглави патриаршеска света литургия в местния храм "Света Петка".