Разследват смъртта на жена, издъхнала веднага след скъпа операция в Истанбул

Жена е починала в Турция веднага след скъпоструваща операция от рак, а близките искат разследване.

Ивaнка Божидарова Йорданова, която е живяла в България и е лекувана една година от рак на черния дроб, се свързала с турски професор, специалист по обща хирургия, след като видяла реклама за него в социалните мрежи, за да запази час за преглед.

Заедно със съпруга си Калоян Михайлов тя отива на преглед, като носи предишните си изследвания, предава сайта "ХаберБГ", цитиран от "България Днес". Професорът казал, че първо ще бъде приложено медикаментозно лечение, а след три месеца ще последва операция. Ивaнка приема предложението, като за медикаментозното лечение се изискват 20 000 евро, а за операцията – 35 000 евро. През април започва лечението с медикаменти срещу 20 000 евро, като лекарят уведомява, че цената на операцията ще се повиши до 47 000 евро и тя трябва да се извърши незабавно. След като пациентката заявява, че не може да плати сумата наведнъж, плащането се разсрочва.

След лечението с медикаменти, Ивaнка е оперирана на 29 юли в частна болница в Истанбул срещу 47 000 евро. Семейството плаща 22 000 евро преди операцията. Жената, майка на две деца, умира същия ден в интензивното отделение след 13-часова операция. Според семейството, аутопсия не е извършена, а тялото е предадено след подписване на документ за оставащите 25 000 евро. Ивaнка е погребана в България.

След погребението семейството подава сигнал за разследване. Адвокат Шермин Танкут заявява, че професорът е публикувал в социалните мрежи снимка с Ивaнка с рекламна цел и че на сина на пациентката е бил принудително подписан документ за плащане на оставащата сума, за да бъде предадено тялото. Танкут твърди, че пациентката може да е била подложена на неправилно медикаментозно лечение.

Според адвоката, по време на операцията докторът е бил видян в цивилно облекло в коридорите на болницата, а съпругът на пациентката е наблюдавал ситуацията. Семейството също така се съмнява, че органите на Ивaнка може да са били взети, тъй като аутопсия не е била извършена, а смъртният акт посочва „естествена смърт".

