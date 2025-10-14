Георги Харизанов за вота в Пазарджик: Фактите не показват срив на ГЕРБ

Традиционно Пазарджик е един от градовете, в които ГЕРБ няма сериозно политически присъствие от няколко години насам. В зенита си са имали 8 общински съветници. Това каза по Би Ти Ви политическият анализатор Георги Харизанов във връзка провелия се вот за общински съвет в областния град. Той допълни, че всеки е свободен да си прави всякакви изводи. Но фактите не показват теза за срив. От 4-ма на 3-ма съветници какъв да е този срив, каза още Георги Харизанов.

Той попита риторично дали се е харесало видяното в изборния ден - граждански арести и снимането с телефони. Не ми хареса. То не трябва да го извинява, че сме го виждали и преди. Гражданските арести показват, че не са приели тази реалности това е похвално, каза още Георги Харизанов.

Според журналиста и бивш депутат от БСП Александър Симов Пазарджик не може и няма как да се вземе за модел в българската политика. Досега коалицията беше ГЕРБ, ПП-ДБ и БСП, каза още Симов. Той допълни, че в България не е станало нищо драматично, за да се вдигне избирателната активност. Избралите да не гласуват го правят отдавна. Като политически тенденции има вероятно някои, но да не правим генерални избори, каза още Симов. Той обърна внимание, че ПП-ДБ са се справили добре с действащ кмет и кампания. Но виждам отсега, че няма да си направят правилните изводи. Направиха ми впечатление посланията на кандидатите на тяхната листа, направиха много конкретна кампания, концентрирана върху истинските проблеми. На национално ниво ще се оливат с руските анклави.

А за резултата на БСП, която си покачва резултата, бившият червен депутат заяви, че обединението на левицата е сработило.