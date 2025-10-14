Пращат в психиатрия мъжа, хвърлил самоделка в двора на полицията в Дупница

63-годишният мъж от село Ресилово, хвърлил самоделка в двора на полицията в Дупница, ще бъде настанен в психиатрия.

Районен съд - Дупница постанови определение, с което настанява обвиняемия за хулиганство, с особена дързост и цинизъм като хвърлил бутилка със запалителна течност пред сградата на РУ на МВР в Дупница в неделя вечерта, за изследване в психиатрично отделение на Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода към Затвора - Ловеч, за срок от 30 дни. Определението може да се обжалва и протестира в 3-дневен срок, считано от днес, пред кюстендилския окръжен съд.

В мотивите на съда се казва: „Предвид посочената диагноза психотично състояние/ и аргументите на вещото лице д-р П... в становището, допълнени с обясненията му в съдебно заседание, както и възприетото от състава на съда поведение на обвиняемия, съдът ще уважи искането на РП-Кюстендил и ще настани К. В. в посоченото здравно заведение за изследване.

Относно срока, който максимално е 30 дни, съдебният състав прецени предвид индивидуалните особености и необходимостта от извършване на пълни изследвания на обвиняемия, за които се изисква време, да го настани за максималния срок. Делото се гледа от съдия Мая Гиздова в състав с двама съдебни заседатели.