Мъж разби с глава вратата на автошкола във Враца, загина на място

Мъж влетя с главата напред през остъклената врата на автошкола във врачанския кв. "Дъбника" и загина на място.

Той е паркирал близо до школата автомобила си. След това завел малкото си дете при жена си в съседен магазин.

Малко по-късно курсистите от школата, които имали занятие, видели как мъжът буквално връхлита в школата, разбивайки вратата с тялото си.

Според разследващите случая полицаи още не е ясно дали мъжът, който имал психически проблеми, е искал да се самоубие, или е загинал вследствие на нещастен случай.