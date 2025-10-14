ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски: Очаквам покана от Росен Желязков, и...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21500796 www.24chasa.bg

Мъж разби с глава вратата на автошкола във Враца, загина на място

Валери Ведов

[email protected]

4780
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Мъж влетя с главата напред през остъклената врата на автошкола във врачанския кв. "Дъбника" и загина на място.

Той е паркирал близо до школата автомобила си. След това завел малкото си дете при жена си в съседен магазин.

Малко по-късно курсистите от школата, които имали занятие, видели как мъжът буквално връхлита в школата, разбивайки вратата с тялото си.

Според разследващите случая полицаи още не е ясно дали мъжът, който имал психически проблеми, е искал да се самоубие, или е загинал вследствие на нещастен случай.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници