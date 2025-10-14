Росен Желязков отмени заседанието на кабинета след заканите на Бойко Борисов срещу коалицията

Премиерът Росен Желязков отмени насроченото за сряда заседание на правителството. Официално съобщение от Министерския съвет за отмяната дойде минути, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за преформатиране на управляващата коалиция и дори допусна бързи предсрочни избори.

Преформатиране на правителството поиска още Борисов от премиера Росен Желязков. Заговори и смяна на председателката на парламента Наталия Киселова. Лидерът на ГЕРБ упрекна и партньорите си в управлението ИТН и БСП, че са взели министерства на концесия.

Борисов нападна министрите на партньорите си като Борислав Гуцанов и Манол Генов от БСП. Той нареди на депутатите на ГЕРБ да излязат от парламента и да отидат по избирателните си райони, за да видят колко от ГЕРБ е "изяден" и въз основа на това да реши дали ще има бързи предсрочни избори.

Само час преди гневното слово на Бойко Борисов пред парламентарната група на ГЕРБ, след като партията му стана шеста на частичните местни избори в Пазарджик, бе разпространен дневният ред на обичайното заседание на кабинета в сряда.