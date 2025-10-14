ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски: Очаквам покана от Росен Желязков, и...

Отложиха за четвърти път делото за отстраняване на кмета на Минерални бани

Бившият кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер; СНИМКА: Архив

За четвърти път състав на Окръжен съд Хасково отложи и насрочи за друга дата делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, спрямо когото се води разследване за злоупотреби с имуществени разпореждания с общински недвижими имоти, съобщи БТА.

Искането на прокурор Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура за отстраняване на кмета е с цел той да няма възможност да влияе на администрацията. Отлагането на делото днес е заради непредставени от Общинския съвет в Минерални бани вече изискани от съда документи. Те касаят продажба на имот, който е собственост на църковното настоятелство в село Брястово. Именно действия по деактуване на имот частна общинска собственост от страна на кмета през 2023 година е едно от обвиненията от прокуратурата.

Наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев коментира в кулоарите на съда, че след като изтече процедурата по исканото отстраняване от длъжност на Искендер на двете съдебни инстанции, ще бъдат повдигнати и нови обвинения срещу него.

